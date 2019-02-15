В СБУ заявили о попытках Мангера дискредитировать их следователей

Новости Украины: В Службе безопасности Украины рассказали, что подозреваемый по делу об убийстве Гандзюк Владислав Мангер пытается дискредитировать работу сотрудников ведомства.

Служба безопасности Украины сообщила, что подозреваемый в уголовном производстве по факту умышленного убийства общественной активистки Екатерины Ганздюк Владислав Мангер принял попытки дискредитировать Службу безопасности Украины, следователи которой проводят досудебное расследование по данному делу.

Пресс-служба СБУ заявила, что во время судебного рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей 3 февраля 2019 года подозреваемый Мангер аявил о якобы причастности к указанному преступлению сотрудника Службы безопасности Украины Даниила Доценко, но такое заявление ничем не обосновал.

Ведомство расценивает такой поступок намерением со стороны Мангера дискредитировать Службу безопасности Украины. Во время досудебного расследования следователи собрали достаточно доказательств, которые стали основанием для вручения Мангеру сообщение о подозрении в организации убийства Гандзюк.

Также сообщается, что в ходе досудебного расследования указанного уголовного производства никаких данных, которые бы указывали о причастности к преступлению, совершенного в отношении Гандзюк, Доценко или других сотрудников СБ Украины получено не было. Ни одно лицо, включительно и сам Мангер, с заявлением о совершении преступления по Гандзюк Доценко или любым другим сотрудником в СБУ не обращался.

Таким образом, Служба безопасности Украины считает, что данные заявления свидетельствуют о том, что подозреваемый любым возможным способом пытается избежать уголовной ответственности за совершенное преступление.

В то же время в СБУ заявили, что утверждение Мангера будет тщательно проверено в ходе досудебного расследования уголовного производства по факту умышленного убийства Гандзюк, в строгом соответствии с требованиями КПК Украины. Для этого будут проведены судебные психологические экспертизы с помощью компьютерного полиграфа, в случае получения соответствующего согласия со стороны Мангера и других лиц, о причастности к преступлению которых он указывает.

Напомним, председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Шевченковский районный суд Киева арестовал Мангера до 3 марта с правом внесения залога. Сумма залога - 2 млн 497 тыс грн. После оглашения решения суда адвокат Мангера Дмитрий Ильченко заявил, что у его подзащитного нет таких средств.