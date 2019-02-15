Спикер Рады заявил о попытках РФ повлиять на выборы в Украине

Новости Украины: Россия уже пыталась повлиять на результат украинского волеизъявления в нескольких сферах.

Сегодня Российская Федерация уже несколько раз пыталась повлиять на результат украинского волеизъявления. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в Киеве во время круглого стола с участием депутатов Европейского парламента, передает корреспондент УНН.

"Украина в этом году проходит и президентские, и парламентские выборы. Конечно, это ставит перед нами новые вызовы. Вызовы, которые заключаются в том, чтобы обеспечить свободное волеизъявление граждан. Хочу вам сказать, что мы уже имеем ряд фактов, когда Российская Федерация всеми силами пытается повлиять на результат украинского волеизъявления. Это происходит в разных сферах - от попытки через кибератаки повлиять на Украину, информационные атаки, к тому, что высшее руководство Российской Федерации четко определяет, кого они не хотели видеть на посту президента, или в будущем украинском парламенте", - сказал спикер ВР.

По его словам, Украине, конечно, будет очень важна солидарность европейских партнеров в том, чтобы защитить результат украинских выборов и не позволить России влиять на волеизъявление украинских граждан.