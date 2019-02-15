Порошенко едет на Мюнхенскую конференцию: планы президента

Новости Украины: Президент Украины 15-16 февраля посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности.

Президент Украины Петр Порошенко 15-16 февраля осуществит рабочий визит в Германию для участия в юбилейной, 55-й Мюнхенской конференции по безопасности

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко выступит в рамках сессии на тему «Безопасность в Восточной Европе», а также проведет ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами и руководителями международных организаций.

В пятницу у него запланированы четыре двухсторонние встречи: с представителем Европейского Союза по вопросам Брекзита (Brexit) Мишелем Барнье и главой комитета по внешним отношениям Сената США Джеймсом Ришем, а вечером – с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

Также в пятницу ожидается подход П.Порошенко к украинской прессе, которой он расскажет об итогах первого дня своего участия в Мюнхенской конференции.

В субботу, 16 февраля, у президента Украины запланированы встречи со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, вице-президентом США Майком Пенсом.

Также П.Порошенко примет участие в панельной дискуссии Мюнхенской конференции на тему ситуации в Восточной Европе. В этой панели также будут участвовать премьер-министры Хорватии и Грузии Андрей Пленкович и Мамука Бахтадзе, а также представитель ОБСЕ.

Кроме того , в субботу президент Украины даст интервью американской газете The Wall Street Journal.

Как сообщалось, ранее президент заявлял, что намерен обнародовать на Мюнхенской конференции по безопасности информацию о непосредственном вмешательстве Российской Федерации в избирательный процесс в Украине.

В Мюнхенской конференции по безопасности также примет участие министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Ранее в МИД сообщали, Украина готова к встрече в "нормандском формате" на Мюнхенской конференции по безопасности или в Париже.