Порошенко едет на Мюнхенскую конференцию: планы президента

Президент Украины Петр Порошенко 15-16 февраля осуществит рабочий визит в Германию для участия в юбилейной, 55-й Мюнхенской конференции по безопасности
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Порошенко выступит в рамках сессии на тему «Безопасность в Восточной Европе», а также проведет ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами и руководителями международных организаций.
В пятницу у него запланированы четыре двухсторонние встречи: с представителем Европейского Союза по вопросам Брекзита (Brexit) Мишелем Барнье и главой комитета по внешним отношениям Сената США Джеймсом Ришем, а вечером – с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.
Также в пятницу ожидается подход П.Порошенко к украинской прессе, которой он расскажет об итогах первого дня своего участия в Мюнхенской конференции.
В субботу, 16 февраля, у президента Украины запланированы встречи со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, вице-президентом США Майком Пенсом.
Также П.Порошенко примет участие в панельной дискуссии Мюнхенской конференции на тему ситуации в Восточной Европе. В этой панели также будут участвовать премьер-министры Хорватии и Грузии Андрей Пленкович и Мамука Бахтадзе, а также представитель ОБСЕ.
Кроме того , в субботу президент Украины даст интервью американской газете The Wall Street Journal.
Как сообщалось, ранее президент заявлял, что намерен обнародовать на Мюнхенской конференции по безопасности информацию о непосредственном вмешательстве Российской Федерации в избирательный процесс в Украине.
В Мюнхенской конференции по безопасности также примет участие министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Ранее в МИД сообщали, Украина готова к встрече в "нормандском формате" на Мюнхенской конференции по безопасности или в Париже.
Также сообщалось, Владимир Путин считает бессмысленным проводить встречи в "нормандском формате" до президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году.