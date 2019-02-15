Луценко передал в САП заявление о преступлениях Тимошенко

Новости Украины: Генпрокуратура передала САП заявление о совершении преступлений Тимошенко для принятия решения.

Генеральная прокуратура Украины направила Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) заявление о совершении уголовных преступлений народным депутатом, лидером партии ВО "Батькивщина" Юлией Тимошенко для надлежащего рассмотрения и принятия решения.

Как сообщает Генпрокуратура в пятницу на странице в соцсети Фейсбук, 14 февраля 2019 года на имя генерального прокурора Украины Юрия Луценко поступило заявление о совершении народным депутатом Ю.Тимошенко уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.368-2 (незаконное обогащение) и ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

В Генпрокуратуре отмечают, что согласно законодательству, расследование указанных уголовных правонарушений относится к подследственности детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

"Законом запрещено поручать осуществление досудебного расследования преступлений, подследственных НАБУ, любому другому органу (ч.4 ст.36 УПК Украины)… Принимая во внимание изложенное, генеральным прокурором Украины принято решение о направлении заявления о преступлении в САП для организации ее надлежащего рассмотрения и принятия решения определенным УПК Украины образом", - сказано в сообщении.