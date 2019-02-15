Киев готов к сценариям кризисных ситуаций со стороны РФ

Новости Украины: Генштаб разработал несколько планов противодействия спецподразделениям РФ.

На конференции по вопросам развития Сил специальных операций ВСУ украинские военные совместно с коллегами из 9 стран обсудили противодействие спецподразделениям Российской Федерации.

Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Минобороны.

"Генеральным штабом проанализированы действия специальных подразделений Российской Федерации, и у нас уже готовы планы противодействия на различные сценарии кризисных ситуаций. Наша задача - не снижать темп введения новых стандартов в подготовке, техническом оснащении и всестороннемо обеспечении отечественных Сил специальных операций ", - заявил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

Как отмечается, отдельно на конференции поднимались вопросы развития морской составляющей Сил специальных операций ВСУ, Комплексного плана развития ССО ВСУ и ситуации безопасности в регионе.

Мероприятие было организовано при содействии штаба Сил специальных операций НАТО и при участии его официальной делегации во главе с командующим штабом вице-адмиралом Колином Килрейном. Участие в конференции приняли специалисты из США, Великобритании, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Румынии, Дании и Канады.