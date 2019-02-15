КИУ: Сериал "Слуга народа-3" является предвыборной агитацией, как и "Терминатор"

Новости Украины: В КИУ считают, что показ сериала "Слуга народа 3" считается избирательной агитацией точно также, как и фильм "Терминатор" с Шварцнеггером в 2003 и 2006 годах.

Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли является такой же избирательной агитацией, как и фильм "Терминатор" с участием Арнольда Шварценеггера.

Кошель на своей странице в Facebook отметил, что в 2003 и 2006 годах во время избирательных кампаний на должность губернатора Калифорнии в штате запретили трансляцию фильмов с участием американского актера Арнольда Шварценеггера. Согласно нормам законодательства штата, фильмы с его участием в ходе кампании тогда бзасчитали к формам предвыборной агитации и пропаганды. Из-за этого, трансляция всех фильмов (около 250) была запрещена на телеканалах Калифорнии. Команда кандидата напоминала о его актерском прошлом только из-за использования термина "Governator" (гибрид "terminator" и "governor" - "губернатор").

Однако, Кошель отметил, что украинское законодательство гораздо либеральнее и не запрещает трансляцию фильмов с участием актеров-кандидатов. Но в статье закона о выборах Президента Украины четко указывается, что публикация видеофильмов в печатных и аудиовизуальных (электронных) средствах массовой информации является формой предвыборной агитации. Соответственно, показ сериал должен быть оплачен за счет средств избирательного фонда кандидата.

Таким образом, нормы закона касательно вопроса показа или запрета сериала "Слуга народа 3" прописаны четко и не дают оснований для двоякой трактовки.

Напомним, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко заявляет, что оценить, можно ли считать сериал "Слуга народа", главную роль в котором сыграл кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, только после его выхода, запланированного на март текущего года. Общественная организация "Комитет избирателей Украины" просит Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проверить фильм "Слуга народа" и другие видеофильмы и авторские программы с ведущими – кандидатами в президенты Украины на предмет соблюдения избирательного законодательства.