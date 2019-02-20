Евросоюз снова продлит и расширит санкции против РФ

Новости Украины: В ЕС согласовали продление индивидуальных санкций против РФ до сентября.

Постоянный представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий сообщил о согласовании комитетом постоянных представителей ЕС продления индивидуальных санкций против РФ до сентября текущего года.

"Комитет постоянных представителей ЕС согласовал продление индивидуальных санкций против РФ до сентября 2019 года. Символический шаг в 5-ю годовщину начала агрессии России против Украины", - написал Н. Точицкий в Твиттере в среду.

Как сообщалось, перед заседанием глав МИД стран ЕС Федерика Могерини сообщила, что Евросоюз может принять решение о новых санкциях против России из-за инцидента в Керченском проливе "в ближайшие пару недель".

В МИД РФ считают, что в Евросоюзе хотят ввести новые санкции из-за ситуации в Керченском проливе необоснованно.

Ранее сообщалось, Госсекретарь США Майк Помпео и высокий представитель ЕС Федерика Могерини во время встречи в пятницу среди прочих вопросов обсудили ситуацию в Украине, возможность введения новых санкций против РФ за ее действия в районе Керченского пролива.

Группа сенаторов США представила в среду законопроект, предусматривающий, в частности, введение дополнительных санкций против РФ в ответ на "российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом", а также - за агрессию в Украине.

Российский рынок акций снизился на фоне новостей о возможных санкциях Евросоюза и США за пленение украинских моряков в Керченском проливе.