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Президент Украины выступает в Генассамблее ООН об оккупации РФ (Видео)

Президент Украины выступает в Генассамблее ООН об оккупации РФ (Видео)
17:44 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф УНИАН

Новости Украины: Порошенко принял решение лично принять участие в дебатах для того, чтобы довести до сведения международного сообщества о преступлениях и агрессии РФ.

Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 20 февраля, в ходе рабочего визита в США принимает участие в работе Генеральной ассамблеи ООН, где впервые в истории этой организации проходят пленарные дебаты по новому пункту повестки дня: "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины".

Ожидается, что президент использует трибуну Генассамблеи ООН для того, чтобы напомнить "о событиях 5-летней давности, напомнит о том, что Украина борется не только за свою независимость и территориальную целостность, а за безопасность и процветание всей Европы".

В Администрации президента накануне визита сообщали, что Порошенко принял решение лично принять участие в дебатах для того, чтобы с самой высокой трибуны мира еще раз довести до сведения международного сообщества о тех преступлениях, которые совершены Россией и о широкомасштабном измерении российской агрессии, который включает в себя не только военную агрессию, не только гуманитарные преступления, но и преступления, которые имеют экологические и экономические последствия, вопросы связанные с нарушением прав человека".

Накануне выступления Порошенко выразил надежду, что специальные дебаты в Генеральной ассамблее ООН 20 февраля о ситуации на временно оккупированных территориях Украины содействовать возвращению суверенитета нашего государства над этими территориями.

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Глава государства подчеркнул, что в документах ООН используется термин – "оккупированные РФ украинской территории". По его словам, такая формулировка чрезвычайно важна, в том числе, для защиты позиции Украины с точки зрения международного права.

В рамках визита в США Порошенко также проведет встречи с руководством ООН, в том числе с генеральным секретарем.

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