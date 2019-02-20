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Мангер уже два раза отказался давать показания по делу Гандзюк

Мангер уже два раза отказался давать показания по делу Гандзюк
23:58 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Владислав Мангер повторно отказался давать показания по делу Екатерины Гандзюк.

Председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, которому объявлено подозрение в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк, повторно отказался давать показания по делу Екатерины Гандзюк. Об этом говорится в сообщении СБУ.

В СБУ подчеркивают, что в ходе судебного заседания (относительно избрания ему меры пресечения) Владислав Мангер неоднократно подчеркивал готовность предоставить показания следствию по поводу предъявленного ему подозрения в совершении организации убийства Екатерины Гандзюк, а также выдвинутой им версии о якобы причастности к этому преступлению сотрудника СБ Украины Даниила Доценко, а также обещал пройти экспертное исследование с использованием компьютерного полиграфа.

В СБУ заявили о попытках Мангера дискредитировать их следователей

"15 февраля 2019 года во время проведения допроса подозреваемого Мангера, последний никаких показаний не давал, воспользовавшись положениями ст. 63 Конституции Украины", - говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что 20 февраля Мангер повторно отказался давать следователю показания, ссылаясь на надуманные, по мнению органа досудебного расследования, приводы.

Такая позиция Мангера, считают в СБУ, свидетельствует о его нежелании способствовать установлению истины в уголовном производстве и сознательном уклонении от участия в экспертном исследовании с использованием полиграфа.

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"Вместе с тем, орган досудебного расследования призывает сторону защиты не делать голословных заявлений по поводу предмета доказывания, необоснованно обвиняя при этом в совершении особо тяжкого преступления сотрудника СБ Украины, а, придерживаясь своих процессуальных обязанностей, способствовать реализации задач уголовного судопроизводства, определенных ст . 2 УПК Украины", - отмечается в сообщении.

11 февраля генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру объявлено подозрение в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

В ночь на 15 февраля суд избрал Мангеру меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 2 млн 497 тысяч 300 гривень. Залог за него внес его адвокат.

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СБУ, Суд, Убийство, Покушение, Выговор, Екатерина Гандзюк, Владислав Мангер.
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