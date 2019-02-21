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Порошенко: В ООН агрессора называют агрессором, а оккупанта - оккупантом

Порошенко: В ООН агрессора называют агрессором, а оккупанта - оккупантом
07:29 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины: По меньшей мере 13 тысяч человек погибли в результате агрессивной политики Кремля в отношении Украины.

В зале ООН звучат точные определения России как агрессора и оккупанта, а захваченных ею территорий как оккупированных, и это результат солидарности мира с Украиной, считает Президент Петр Порошенко.

Об этом он заявил в Свято-Андреевском соборе Украинской православной церкви в США в г. Саут-Баунд-Брук (Нью-Джерси, США).

"Я сегодня имел высокую честь от имени Украины выступить в дебатах относительно ситуации на оккупированных территориях. В зале Организации Объединенных Наций оккупант называется оккупантом, агрессор - агрессором, а захваченные территории - "оккупированными агрессором", - подчеркнул Президент.

В частности, за 5 лет погибли 13 тысяч украинцев. Порошенко отметил, что Россия демонстрирует пренебрежение к гражданским правам и свободам со времен Советского союза и сейчас пытается его восстановить.

"Кремль не может остановить стремление к восстановлению Советского союза, а способы достижения этой цели являются такими же, какими они были под коммунистическими правителями. Методы, использованные для Голодомора, красного террора и других преступлений ярко демонстрируют жуткие масштабы пренебрежения Кремлем человеческой жизни и неуважения к гражданским правам и свободам", - сказал Порошенко.

Порошенко добавил, что такие прямые определения является "результатом мировой солидарности с Украиной". Он пояснил, что это также является следствием бескомпромиссной борьбы украинского народа за свою свободу и независимость.

Порошенко передал генсеку ООН письма-обращения украинцев с просьбой освободить заложников РФ

"Украинцы - такая нация, такой народ, - они никогда не могут не жить свободно. Я хочу поблагодарить наших солдат, которые сейчас защищают украинскуземлю на фронте и дают отпор российскому агрессору", - заявил он.

Обращаясь к присутствующим в соборе общины, он попросил в этот день отдать дань и уважение тем, кто отдал свои жизни за свободу, волю и независимость Украины, погибшим протестовавшим на Майдане и военным на Востоке Украины.

И среду в Свято-Андреевском соборе Украинской православной церкви в США (г. Саут-Баунд-Брук, Нью-Джерси, США) состоялась панихида по погибшим героями Небесной Сотни и совместный молебен с участием Президента Украины Петра Порошенко и первоиерарха Украинской православной церкви в США митрополита Антония.

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Кремль, ООН, Петр Порошенко, агрессия РФ, Оккупанты.
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