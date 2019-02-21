Раде предлагают наказывать депутатов общественными работами за прогул

Новости Украины: Народный депутат Леонид Емец зарегистрировал в Раде законопроект, который предусматривает административную ответственность народных депутатов за прогул.

Первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия, народный депутат Леонид Емец зарегистрировал законопроект в Верховной Раде № 10072, в котором предложил ввести административную ответственность народных депутатов Украины за прогул.

Таким образом, документ подготовлен, чтобы ввести административную ответственность для народных депутатов Украины за нарушение требования присутствовать и лично принимать участие в заседаниях Верховной Рады.

В частности, в проекте закона предлагается внести в Кодекс Украины об административных правонарушениях статьей 1868, которой предусмотрена административная ответственность для народных депутатов Украины в виде общественных работ на срок от 20 до 60 часов в случае отсутствия народного депутата Украины на заседании Верховной Рады без уважительных причин.

Автор законопроекта надеется, что его принятие будет стимулировать народных депутатов Украины более ответственно относиться к своим прямым обязанностям и позволит уменьшить количество случаев, когда на заседании Верховной Рады Украины присутствует менее 226 народных депутатов Украины.

Напомним, спикер Верховной Рады Андрей Парубий намерен "гривней" наказывать депутатов-прогульщиков. Парубий заявил, что норма о лишении депутата части зарплаты за отсутствие по не уважительным причинам на пленарных заседаниях раньше применялась и ее надо восстанавливать.