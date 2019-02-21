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Денисова: Украина готова как можно быстрее провести обмен в формате 25х25

Денисова: Украина готова как можно быстрее провести обмен в формате 25х25
15:22 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что украинская сторона предлагает России обменять 25 украинцев, удерживаемых в РФ и Крыму на 25 граждан России.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook сообщила в обращении к российской коллеге Татьяне Москальковой, что Украина готова в ближайшее время провести обмен 25 украинцев, которых удерживают в РФ и в оккупированном Крыму, на 25 граждан России.

Денисова также сообщила, что украинская сторона готова обеспечить беспрепятственный доступ в учреждения, находящиеся в ведении Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, чтобы Москалькова могла посетить  задержанных граждан РФ но только при условии синхронного доступа Денисовой к заключенным гражданам Украины в РФ и на Крымском полуострове.

Также,украинский омбудсмен выразила решительный протест в связи с общим посещением уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой и Ниной Карпачевой раненых украинских военнопленных.

Денисова отметила, что не единожды обращалась к Москальковой с просьбой предоставить ей разрешение на посещение задержанных моряков, но ей сообщили, что это решение "относится к компетенции ФСБ России и Федеральной службы исполнения наказаний России".

В то же время, к украинским морякам была допущена Нина Карпачева, которая в отличие от Людмилы Денисовой не уполномочена представлять интересы Украины в отношениях в сфере защиты прав человека между нашими государствами.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружиязахватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ,направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Задержаны и арестованы 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", кроме того, трое раненных при обстреле россиянами украинских моряков были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина".

Москалькова отказалась от встречи с Денисовой в Греции

В России и аннексированом Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналиста Укринформа Романа Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима якобы за шпионаж.

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Все по теме:

Украинцы, Россияне, Формула, Обмен, Людмила Денисова, Татьяна Москалькова.
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