ГПУ: Янукович общался с Путиным перед началом кровавых событий на Майдане

Новости Украины: Янукович советовался с Путиным и главой ФСБ перед расстрелами на Майдане.

Бывший президент Виктор Янукович и его окружение перед началом массовых расстрелов на Майдане 18 февраля 2014 года общались по телефону с российскими чиновниками.

Об этом сказал во время брифинга генпрокурор Юрий Луценко, информирует пресс-служба ведомства.

"Так, 18 февраля, в день, когда началось самое массовое неприкрытое насилие с применением оружия для убийства и ранения майдановцев, Янукович из собственной резиденции, расположенной в селе Межигорье, в частности в 7:12 часов звонил Захарченко, затем Якименко (экс- глава СБУ - ред), затем еще раз Якименко", - отметил Луценко.

По его словам, следствие предполагает, что в этих разговорах говорилось о подготовке к созданию координационного штаба по разгону Майдана.

"В 11:51 часов сразу после отдачи приказа о начале антитеррористической операции против Майдана, Якименко разговаривал с главой ФСБ Российской Федерации Бортниковым. С 12:00 до 12:10 Янукович разговаривал по спецкомутатору Кремля с соответствующими должностными лицами, которых мы само собой сейчас установить не можем", - подчеркнул генпрокурор.

Он добавил, что в 16:42 Янукович говорил с главой ФСБ Российской Федерации Бортниковым, а в 16:52 - 16:55 Якименко общался с главой ФСБ Бортниковым.

"В вечернее время - наиболее горячее, как мы помним на Майдане, Якименко неоднократно вел телефонные переговоры с Януковичем, а Янукович неоднократно общался с другими должностными лицами Украины", - отметил Луценко.

Активизация телефонных переговоров прослеживается в течение действия объявленного Якименко и Захарченко ультиматума протестующим с 16:00 до 20:00 18 февраля 2014 года. В 20 часов 02 мин. Янукович разговаривал с руководителями США, которые требовали прекратить насилие на Майдане, добавил генпрокурор.

"В 21:13 Янукович вел переговоры с руководителями США по тому же поводу. Но в 22:43, когда насилие начало переходить в прямое вооруженное нападение на мирных демонстрантов, Янукович общался с президентом Российской Федерации Путиным. Как свидетельствуют имеющиеся материалы уголовного производства , именно в 23:00 Захарченко бросил все силы на штурм Майдана, сразу после этого разговора", - напомнил Луценко.

Уже в 23:28 Путин по собственной инициативе общался с Януковичем. При этом на 23:00 были назначены переговоры Януковича с оппозицией после того, как штурм провалился. В ГПУ считают, что это была реакция Москвы на срыв их плана. В 23:51 Захарченко общался с министром внутренних дел Российской Федерации Коломойцевым - по инициативе последнего.

Генпрокурор добавил, что следователи также выяснили, что во время событий на Майдане в Киеве находились работники ФСБ России, в частности, с 13 по 15 декабря 2013 года на территории Украины находились 27 действующих работников, а с 20 по 21 февраля - 7 человек, в том числе помощник президента РФ Сурков.

"Из протокола допроса свидетеля - одного из сотрудников Службы безопасности мы знаем, что Якименко встречал, размещал, провожал, обеспечивал условия для работы и питания в центральном управлении СБУ 23 сотрудников ФСБ РФ и 6 сотрудников ФСБ РФ в январе и феврале 2014 года соответственно", - рассказал Луценко.

Он пообещал направить дело расстрелов на Майдане в суд после принятия парламентом решения о продлении возможности досудебного и судебного заочного осуждения.

Как сообщалось ранее, 24 января Оболонский суд города Киева признал виновным экс-президента Виктора Януковича по делу о государственной измене и заочно приговорил его к 13 годам лишения свободы - срок отбывания наказания будет считаться с момента его задержания.

Позднее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что сейчас завершено следствие по делу Майдана, в ходе которого были собраны доказательства причастности бывшего президента Януковича, экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко и бывшего главы Службы безопасности Александра Якименко к расстрелам митингующих во время Революции достоинства.