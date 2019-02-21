МВД: Выдавать и принимать бюллетень вместо другого избирателя - преступление

Новости Украины: Аваков напомнил, что за чужой бюллетень можно получить 7 лет.

В Министерстве внутренних дел отмечают, что выдавать и принимать бюллетень вместо другого избирателя является преступлением.

Об этом в Twitter написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

"МВД предостерегает: выдавать и принимать бюллетень вместо другого избирателя - преступление. ГПСУ устанавливает отсутствие избирателя в Украине. НПУ фиксирует на участке выдачу его бюллетеня другому лицу. Фальсификатор - идет под суд, а затем - за решетку", - уточнил Аваков.

В видео, которое министр прикрепил к посту, отмечается, что по разным оценкам, до 7 млн украинцев живут и работают за рубежом, и во время каждых выборов в Украине за их голосами охотятся фальсификаторы.

"МВД предостерегает: не выдавайте и не берите бюллетень вместо отсутствующего избирателя. Статья 158 Уголовного кодекса Украины "Фальсификация избирательных документов" максимально - до 7 лет лишения свободы", - отмечается в видео.

Как сообщалось, в Украине стартовала кампания очередных выборов Президента, назначенных на 31 марта 2019 года. Всего ЦИК зарегистрировала 44 кандидата на пост главы государства.