Кабмин разрешил вывоз опасных отходов на утилизацию за рубеж

Новости Украины: Кабмин разрешил вывозить пестициды на утилизацию за границу.

Кабинет министров разблокировал решение проблемы утилизации непригодных пестицидов за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба Европейской бизнес-ассоциации (ЕВА) со ссылкой на координатора Агрохимического комитета Виктора Погорелова.

"19 февраля КМУ дал зеленый свет безопасной утилизации непригодных и запрещенных к использованию пестицидов за рубежом. Наконец, постановление №1212 "О внесении изменения в пункт 11 Положения о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их утилизацией/удалением" было опубликовано", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день в Украине нет безопасных технологий утилизации такого типа опасных отходов, как пестициды. До 2015 года их вывозили в страны ЕС, в частности, Польшу, Великобританию и Францию, которые имеют необходимые мощности для экологически безопасного уничтожения средств защиты растений (СЗР). Но из-за законодательных пробелов механизм трансграничной перевозки в рамках Базельской конвенции в Украине не действовал.

Как объяснил Погорелый, с 2015 года Минприроды не выдавало заключения и уведомления на трансграничную перевозку непригодных пестицидов. Это привело к накоплению большого количества таких отходов на территории Украины - по разным данным, до 13 тыс. тонн.

"Поэтому, на сегодняшний день, когда Постановление уже опубликовано, Минприроды получило необходимую законодательную почву для выдачи соответствующих документов на осуществление трансграничной перевозки непригодных средств защиты растений на утилизацию. Речь идет о заключении и уведомлении, которые позволят соответствующей компании это (перевозку - ред.) осуществлять, они должны быть выданы в течение 10 рабочих и 60 календарных дней соответственно", - отмечается в сообщении.

В Европейской бизнес-ассоциации надеются, что все процедурные моменты удастся быстрее решить, и Украина сможет экологически безопасно утилизировать непригодные пестициды в странах ЕС. Пресс-служба ассоциации напоминает, что постановление Кабинета министров №1212 было принято еще 21 ноября 2018 года. Однако опубликован документ только 19 февраля, а вступил он в силу 20 февраля 2019 года.