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Пятница, 22.02.2019

"Вы – убийцы украинцев!": Порошенко резко ответил российскому журналисту (Видео)

Журналист РосТВ спросил у Порошенко, когда отпустят другого пропагандиста, который действовал на территории Украины и которого подозревают в госизмене. Кирилла Вышинского. Не сдерживая эмоций, украинский гарант вспомнил о 24 украинских моряках, находящихся в плену в России. "Вы обязаны перед ними извиниться, немедленно освободить, потому что вы – агрессор, вы – нарушитель международного права. И вы, и ваш лидер – убийцы украинцев!", – жестко ответил Петр Порошенко. Украинский лидер резко опустил микрофон пропагандиста и пошел дальше, не реагируя на возгласы Богданова: "Ну так когда освбодят Вышинского?"
Фото: Скриншот
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