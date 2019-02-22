Венгрия назвала образовательный закон Украины "полуфашистским"

Новости Украины: Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуяш назвал закон Украины об образовании "полуфашистским".

Официальный Будапешт считает "полуфашистским" украинский закон об образовании и продолжает настаивать на внесении изменений.

Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, сообщает пресс-служба правительства.

"Украина в настоящее время имеет правительство, которое попирает права меньшинств, которое приняло "полуфашистский" закон об образовании", - сказал он, добавив, что Венгрия продолжает внесении изменений в законодательство.

Отвечая на вопрос о президентских выборах в Украине, Гуйяш сказал, что "искренне надеется, что Венгрия сможет достучаться до новой администрации, поскольку они не смогли общаться с нынешней".

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что договоренности с действующим политическим руководством Украины для Будапешта невозможны.

Как известно, Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.