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Венгрия назвала образовательный закон Украины "полуфашистским"

Венгрия назвала образовательный закон Украины "полуфашистским"
11:49 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости Украины: Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуяш назвал закон Украины об образовании "полуфашистским".

Официальный Будапешт считает "полуфашистским" украинский закон об образовании и продолжает настаивать на внесении изменений.

Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, сообщает пресс-служба правительства.

"Украина в настоящее время имеет правительство, которое попирает права меньшинств, которое приняло "полуфашистский" закон об образовании", - сказал он, добавив, что Венгрия продолжает внесении изменений в законодательство.

Отвечая на вопрос о президентских выборах в Украине, Гуйяш сказал, что "искренне надеется, что Венгрия сможет достучаться до новой администрации, поскольку они не смогли общаться с нынешней".

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Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что договоренности с действующим политическим руководством Украины для Будапешта невозможны.

Как известно, Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

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Венгрия, Виктор Орбан, Образовательный закон, Гергей Гуяш.
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