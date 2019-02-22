Политзаключенного Балуха вывезли из СИЗО Краснодара

Новости Украины: Украинского политзаключенного Владимира Балуха вывезли из СИЗО в городе Краснодар для дальнейшего этапирования в колонию в России.

"Крымская правозащитная группа" сообщила, что в четверг, 21 февраля, политзаключенного Владимира Балуха вывезли из СИЗО Краснодара скорее всего для дальнейшего этапирования в российскую колонию.

Отмечается, что куда именно везут Балуха ни родственникам, ни адвокатам не сообщили. Также неизвестны и причины его перевода из керченской колонии на территорию РФ.

По мнению правозащитников, подобные действия властей РФ по отношению к Владимиру Балуху нарушают не только международное гуманитарное право, но и законы России, согласно которым выносятся приговоры в оккупированном Крыму.

Напомним, 13 февраля стало известно, что Балуха этапировали из керченской колонии в СИЗО Симферополя. В последствии, 18 февраля стало известно, что Балуха из СИЗО Симферополя этапировали в российский Краснодар, голодным и без вещей.

Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова заявила, что Балуху сообщили, куда его везут, а родственникам и адвокату, согласно российского законодательства, конечное место отбывания наказания не сообщается до момента фактического прибытия заключенного.

Напомним, Балуха задержали сотрудники ФСБ РФ 8 декабря 2016 года. На чердаке его дома обнаружили 90 снарядов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию. "Суд" Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей. 25 января 2019 года ему отказали в условно-досрочном освобождении. Судья мотивировал решение тем, что "отбывание более трети срока не является убедительным доказательством того, что Балух исправился".