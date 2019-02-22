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Политзаключенного Балуха вывезли из СИЗО Краснодара

Политзаключенного Балуха вывезли из СИЗО Краснодара
14:53 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Украинского политзаключенного Владимира Балуха вывезли из СИЗО в городе Краснодар для дальнейшего этапирования в колонию в России.

"Крымская правозащитная группа" сообщила, что в четверг, 21 февраля, политзаключенного Владимира Балуха вывезли из СИЗО Краснодара скорее всего  для дальнейшего этапирования в российскую колонию.

Отмечается, что куда именно везут Балуха ни родственникам, ни адвокатам не сообщили. Также неизвестны и причины его перевода из керченской колонии на территорию РФ. 

По мнению правозащитников,  подобные действия властей РФ по отношению к Владимиру Балуху нарушают не только международное гуманитарное право, но и законы России, согласно которым выносятся приговоры в оккупированном Крыму.

Напомним, 13 февраля стало известно, что  Балуха этапировали из керченской колонии в СИЗО Симферополя. В последствии, 18 февраля стало известно, что  Балуха из СИЗО Симферополя этапировали в российский Краснодар, голодным и без вещей. 

Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова заявила, что Балуху сообщили, куда его везут, а родственникам и адвокату, согласно российского законодательства, конечное место отбывания наказания не сообщается до момента фактического прибытия заключенного.

Напомним, Балуха задержали сотрудники ФСБ РФ 8 декабря 2016 года. На чердаке его дома обнаружили 90 снарядов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию. "Суд" Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей. 25 января 2019 года ему отказали в условно-досрочном освобождении. Судья мотивировал решение тем, что "отбывание более трети срока не является убедительным доказательством того, что Балух исправился".

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Суд, Краснодар, Этапирование, Оккупированный Крым, Российская колония, Владимир Балух.
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