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Замглавы МИД Польши: Мы приучили Украину не учитывать интересы Варшавы

Замглавы МИД Польши: Мы приучили Украину не учитывать интересы Варшавы
15:55 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости Украины: Будущий посол Польши в Украине заявил о "решительной асимметрии взаимного интереса" в польско-украинских отношениях.

Заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий заявил, что в Украине неправильно трактуют изменения в Польше, что Варшава сама приучила Киев не учитывать польские интересы.

Об этом он заявил в интервью агентству PAP, текст которого приводит издание Dzieje.

Накануне комиссия Сейма Польши по вопросам иностранных дел утвердила кандидатуру Цихоцкого на пост посла в Украине.

"Мы приучили Киев, что не вспоминаем о собственных интересах – интересах польского меньшинства в Украине, поляков, которые происходят с давних Кресов или хотя бы интересах своих предпринимателей, что Украине позволено больше, потому что она является молодым государством под постоянной угрозой", - отметил Цихоцкий.

Поэтому, по его словам, обвинения в том, что правящая партия Польши "Право и справедливость" испортила отношения с Украиной, являются неправильными.

"Мне кажется, что украинское общественное мнение ошибочно считывает изменения в Польше. В Украине трактуют правление "Гражданской платформы" как нечто постоянное, в то время как "ПиС" оценивают как временную аномалию", - сказал дипломат.

В то же время, по его словам, в Киеве недооценивают глубины причин много европейских обществ обращаются к традиционным ценностям.

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"В этой ситуации понятно, почему на этой неделе Дональда Туска демонстративно приветствовали в Киеве и Львове. Его лекция во Львовском университете дает украинской стороне примирение, основанное на волшебной реальности и фальшивой симметрии взаимных обид", - считает Цихоцкий.

Также дипломат считает проблемой украинско-польских отношений "решительную асимметрию взаимного интереса".

"Хотя в Польше не проходит недели без того, чтобы та или иная связанная с Украиной тема выходила на первые полосы газет или сюжеты телеканалов, интерес к Польше в центральных украинских СМИ незначительный. Вряд ли кто-то там спорит о форме отношений с Варшавой. Это снимает с украинских политиков бремя принятия противоречивых решений" - заявил заместитель главы МИД Польши.

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Польша, МИД Польши, Бартош Цихоцкий.
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