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Украина в ОБСЕ готовит резолюцию по Крыму

Украина в ОБСЕ готовит резолюцию по Крыму
16:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Украина готовит в ПА ОБСЕ резолюцию о милитаризации Крыма Россией.

Украинская делегация в ПА ОБСЕ готовит для принятия на сессии Ассамблеи в июне резолюцию по милитаризации Российской Федерацией временно оккупированных Крыма и города Севастополь, а также милитаризации в Черном и Азовском морях.

Об этом сообщил в эксклюзивном комментарии корреспонденту Укринформа председатель Постоянной делегации ВР Украины в Парламентской ассамблее ОБСЕ Артур Герасимов.

"На сегодня уже создана украинской делегацией вместе с МИД резолюция "О милитаризации Российской Федерацией временно оккупированных Крыма и города Севастополь, а также милитаризации в Черном и Азовском морях". Сейчас мы работаем над этим текстом с тем, чтобы собрать подписи для регистрации этой резолюции. Также мы откровенно объясняем и информируем наших зарубежных коллег о последних событиях, которые происходят в Украине: на линии фронта в Донбассе, в оккупированном Крыму", - заявил он.

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По словам Герасимова, документы ПА ОБСЕ принимаются на ежегодной сессии летом, однако их подготовку лучше начинать уже во время зимней сессии, особенно если это касается украинских резолюций: "Украинские резолюции вызывают интерес у многих, поэтому мы заранее стараемся представить их нашим коллегам для того, чтобы как можно больше представителей делегаций из других стран могли поставить свои подписи под этими документами".

Нардеп также сообщил, что сейчас уже наблюдается большая поддержка предложенного украинской делегацией ПА ОБСЕ. "И для нас очень четкий сигнал, усталости от украинского вопроса нет. Все понимают, что украинцы защищают не только свою страну, а защищают весь демократический мир, и это чувствуется в беседах. Они понимают, что агрессора надо остановить", - добавил Герасимов.

Глава Постоянной делегации ВР Украины в ПА ОБСЕ указал на то, что тему российской агрессии, незаконной аннексии Россией Крыма, тему украинских переселенцев, заложников и военнопленных активно поднимают во время заседания Ассамблеи не только украинские депутаты, но и представители всего демократического мира.

"Что касается главных целей, которые поставлены перед делегацией на эту зимнюю сессию Парламентской Ассамблеи, то это удержание в фокусе и постоянное напоминание, информирование наших иностранных коллег о ситуации с заложниками, ситуации с военнопленными моряками, напоминание о необходимости дополнительных санкций, которые должны быть наложены на Россию в связи с вооруженным нападением в районе Керченского пролива", - заявил Герасимов.

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ОБСЕ, ПА ОБСЕ, Оккупированный Крым, Артур Герасимов.
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