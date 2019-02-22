Порошенко, Грибаускайте и Дуда обсудили дополнительные санкции против РФ

Новости Украины: Украина, Польша и Литва обсудили ужесточение санкций против РФ

Лидеры Украины, Польши и Литвы обсудили вопросы дополнительных санкций против России.

Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте на совместной пресс-конференции в Люблине с украинским и польским коллегами, сообщает "Европейская правда".

"Мы говорили о дополнительных санкциях вокруг Керчи. Мы знаем, что это значит, когда на тебя нападают. Мы продолжаем поддержку, поскольку речь идет не только о стабилизации Украины, но и о безопасности Балтийского региона", - отметила она во время посещения штаб-квартиры военной бригады ЛитПолУкрбриг.

В свою очередь Петр Порошенко заявил, что рассчитывает на "усиление давления на РФ, в том числе через санкционные механизмы".

"Санкции - это не ответственность России, это механизм, чтобы мотивировать Россию сесть за стол переговоров, выполнять взятые на себя обязательства, прекратить войну", - сказал Порошенко.

Грибаускайте также приветствовала изменения в Конституцию Украины о курсе на ЕС и НАТО.

"Для нас, европейцев, очень важно видеть и знать, что Украина остается на пути, за который стоит бороться", - сказала она.

Напомним, в ЕС достигли политического консенсуса о введении персональных санкций в связи с нападением россиян на украинские корабли вблизи Керченского пролива в ноябре.

Персональные санкции ЕС предусматривают запрет на получение виз и замораживание активов примерно для 8 человек, причастных к задержанию моряков.

Литва еще в начале декабря ввела национальные санкции против 20 человек, причастных к нападению на украинских моряков в районе Керченского пролива.