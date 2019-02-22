Аваков сообщил о готовящихся против него провокациях

Новости Украины: Аваков заявляет о подготовке провокаций против него и МВД.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что против него готовят ряд провокаций.

Об этом он написал в Facebook

"Несколько часов назад оперативные источники сообщили мне, что определённые структуры готовят ряд провокаций против меня как министра внутренних дел и МВД. Это делается для того, чтобы дискредитировать и нивелировать работу полиции по обеспечению честных выборов в Украине", - заявил он.

По словам Авакова, по "сценарию" на его счета в Украине или Италии из непонятных источников должна "упасть" внушительная сумма денег в иностранной валюте - якобы за "оплату услуг МВД по прикрытию фальсификации и подкупа избирателей в пользу определённого кандидата".

"Для полноты "эффекта" деньги могут быть российского происхождения. Когда такого рода провокации исходит от страны-агрессора, я понимаю. Но когда такие интриги плетутся против тебя в собственной стране – это принять непросто. Тем не менее, я предполагал, что что-то подобное может случиться. И старался быть к этому готов. И готов", - отметил он.

Аваков призвал "всех к профессионализму и аполитичности".

"Я уже много раз говорил и повторю еще раз: я никогда не пойду на компромиссы и не буду заключать «тайных» союзов ни с одним из кандидатов в президенты, сколько бы мне не приписывали таких союзов в прессе. Никакой легитимизации для нарушителей избирательного законодательства не будет. Это принцип", - добавил он.