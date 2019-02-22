Украина призвала в ПА ОБСЕ помешать реализации "Северного потока-2"

Новости Украины: Татьяна Острикова: "Северный поток-2" - это политический, а не коммерческий проект/

Газопровод "Северный поток-2" является одним из гибридных инструментов Кремля для экспорта политического влияния на Европу, а также позволит России расширить агрессию против Украины. Это подчеркнула член Постоянной делегации ВР Украины в ПА ОБСЕ Татьяна Острикова во время выступления в рамках зимней сессии ПА ОБСЕ в Вене.

"Я бы хотела обратить внимание членов Ассамблеи на проект, который имеет существенные отрицательные последствия для безопасности в Европе. Речь идет о проекте "Северный поток-2". Украина уже давно надежная транзитная страна для российского газа в Европу. В течение последних пяти лет российской агрессии против Украины мы продолжаем стабильно обеспечивать поставки газа в Европу. И мы можем их увеличить. "Северный поток-2" - это политический, а не коммерческий проект. Это один из гибридных инструментов обеспечения господства над всей Европой и соседними странами", - заявила Острикова.

Она подчеркнула, что с завершением строительства "Северного потока-2", Россия будет экспортировать в Европу вместе с газом и политическое влияние.

"Растущая зависимость от России делает страны уязвимыми в плане энергетического шантажа. С запуском проекта Россия также сможет расширить агрессию против Украины. Мы убеждены, что нужно помешать этому проекту, потому что он подорвет безопасность и будет еще большим источником агрессии из России. Призываем коллег выступить против этого проекта", - подчеркнула Острикова.