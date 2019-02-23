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Порошенко: Необходимо увеличить присутствие военных кораблей НАТО в Черном море

Порошенко: Необходимо увеличить присутствие военных кораблей НАТО в Черном море
05:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото:president.gov.ua

Новости Украины: Петр Порошенко считает, что необходимо увеличить присутствие военных кораблей НАТО в Черном море.

Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости увеличить присутствие военных кораблей НАТО в Черном море из-за российской агрессии, сообщила пресс-служба главы государства.

П.Порошенко подчеркивает необходимость увеличить присутствие военных кораблей Североатлантического альянса в Черном море в связи с агрессивными действиями России в акватории Черного и Азовского морей и захватом украинских судов и моряков Военно-морских сил Украины.

"Мы должны усилить присутствие кораблей НАТО в Черном море", - отметил президент. При этом он подчеркнул, что "после незаконной аннексии Крыма полностью разрушен баланс сил в Черном море".

"Путин использует Крым для размещения там ракет, значительно увеличена численность военно-морских сил Российской Федерации. Это создает очень опасную ситуацию и дестабилизирует регион", - сказал глава государства. Также он не исключил дальнейшие возможные агрессивные действия России в Черном море. "Как это было с нападением на украинские военные катера", - добавил П.Порошенко.

"Именно поэтому присутствие кораблей НАТО станет фактором стабилизации", - убежден глава Украинского государства.

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Президент также отметил, что с российским президентом мировая коалиция говорит с позиции силы. "Если мировая коалиция будет достаточно сильной, если санкции, которые являются достаточно эффективными будут продолжаться, если все инструменты давления, которые мы имеем, будут задействованы, разговор с Путиным может принести результат", - сказал П.Порошенко.

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НАТО, Черное море, Петр Порошенко, Корабли, агрессия РФ.
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