Консул отметил, что условия содержания Коломийца в Краснодаре наиболее жесткие

Новости Украины: Украинский политический заключенный Андрей Коломиец, которого удерживают в колонии Краснодара, содержится в "наиболее жестких условиях содержания".

Исполняющий обязанности генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский сообщил, что украинский политический заключенный, участник Евромайдана Андрей Коломиец, которого удерживают в колонии российского города Краснодар, в "наиболее жестких условиях содержания" по сравнению с другими колониями с украинскими гражданами.

Малышевский отметил, что во время встречи, как правило, 3-4 человека из числа оперативных сотрудников ведут наблюдение и видеозапись с беседой консула со своим гражданином. Он отмечает, что они не создают препятствия, но в такой ситуации никаких нареканий со стороны заключенного не звучит, а действительное положение вещей, все новости узнаем уже от жены.

По словам консула, Коломиец испытывает трудности с исповеданием ислама в "православной колонии", но он, хоть и с трудом, но справляется. Присутствие консула позволяет заключенному держаться увереннее, благодаря знанию, что тебя поддерживают, помнят и каждые два месяца посещают.

Генконсульству Украины в Ростове-на-Дону удалось посетить практически всех политических заключенных, которые содержаться в пенитенциарных учреждениях на территории консульского округа, в частности, Коломийца посетили 13 февраля.

Как сообщила Галина Коломиец, жена украинского политзаключенного, ему в российской колонии не оказывают необходимую медицинскую помощь, поэтому его здоровье ухудшается.

Украинского активиста Евромайдана Андрея Коломийца задержали на территории Кабардино-Балкарии в мае 2015 года года по подозрению в хранении наркотиков. В последствии, его после задержания доставили в аннексированный Крым и обвинили в покушении на убийство двух крымских "беркутовцев". В июне 2016 года российский суд в аннексированом Крыму приговорил Коломийца к 10 годжам лишения свободы в колонии строгого режима. В апреле 2017 года Коломиец подал жалобу в Европейский суд по правам человека