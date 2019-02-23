Скачать
Суббота, 23.02.2019
Евровидение 2019: онлайн-трансляция Нацотбора 23 февраля
Евровидение 2019: онлайн-трансляция Нацотбора 23 февраля
Британские депутаты заговорили о втором референдуме по Brexit
Британские депутаты заговорили о втором референдуме по Brexit
Великолепный хет-трик Месси - в обзоре матча Севилья - Барселона (Видео)
Месси уложил на лопатки Севилью (Видео)
Насыщенный синий: Елизавета II появилась на светском мероприятии
Насыщенный синий: Елизавета II появилась на светском мероприятии

Консул отметил, что условия содержания Коломийца в Краснодаре наиболее жесткие

Консул отметил, что условия содержания Коломийца в Краснодаре наиболее жесткие
17:21 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины: Украинский политический заключенный Андрей Коломиец, которого удерживают в колонии Краснодара, содержится в "наиболее жестких условиях содержания".

Исполняющий обязанности генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский сообщил, что украинский политический заключенный, участник Евромайдана Андрей Коломиец, которого удерживают в колонии российского города Краснодар, в "наиболее жестких условиях содержания" по сравнению с другими колониями с украинскими гражданами.

Малышевский отметил, что во время встречи, как правило, 3-4 человека из числа оперативных сотрудников ведут наблюдение и видеозапись с беседой консула со своим гражданином. Он отмечает, что они не создают препятствия, но  в такой ситуации никаких нареканий со стороны заключенного не звучит, а действительное положение вещей, все новости узнаем уже от жены.

По словам консула, Коломиец испытывает трудности с исповеданием ислама в "православной колонии", но он, хоть и с трудом, но справляется. Присутствие консула позволяет заключенному держаться увереннее, благодаря знанию, что тебя поддерживают, помнят и каждые два месяца посещают.

Генконсульству Украины в Ростове-на-Дону удалось посетить практически всех политических заключенных, которые содержаться в пенитенциарных учреждениях на территории консульского округа, в частности, Коломийца посетили 13 февраля.

Как сообщила Галина Коломиец, жена украинского политзаключенного, ему в российской колонии не оказывают необходимую медицинскую помощь, поэтому его здоровье ухудшается. 

Украинского активиста Евромайдана Андрея Коломийца задержали на территории Кабардино-Балкарии в мае 2015 года года по подозрению в хранении наркотиков. В последствии, его после задержания доставили в аннексированный Крым и обвинили в покушении на убийство двух крымских "беркутовцев". В июне 2016 года российский суд в аннексированом Крыму приговорил Коломийца к 10 годжам лишения свободы в колонии строгого режима. В апреле 2017 года Коломиец подал жалобу в Европейский суд по правам человека

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Колония, Краснодар, Андрей Коломиец, Политзаключенный, Участник Евромайдана, Жесткие условия содержания.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Народные приметы и обряды на 23 февраля – День Прохора
02 Прогноз погоды в Украине на 23 февраля: страну охватят морозы
03 Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2019: все знаки Зодиака
04 Аваков сообщил о готовящихся против него провокациях
05 Украинцев обяжут регистрироваться перед посещением ЕС по безвизу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
День в ООС: ВСУ понесли потери
День в ООС: ВСУ понесли потери
Столкновения на границе Венесуэлы: Белый дом сделал заявление
Столкновения на границе Венесуэлы: Реакция Белого дома
Прогноз погоды в Украине на 23 февраля: страну охватят морозы
Прогноз погоды в Украине на 23 февраля: страну охватят морозы
Оскар 2019: какие прогнозы дают эксперты предстоящей кинопремии года
Оскар 2019: какие прогнозы дают эксперты предстоящей кинопремии года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь