Скачать
Воскресенье, 24.02.2019
Украинская делегация: Россию готовят к возвращению летом в ПАСЕ
Украинская делегация: Россию готовят к возвращению летом в ПАСЕ
В Стамбуле состоялась литургия по увековечению памяти Небесной Сотни
В Стамбуле состоялась литургия по увековечению памяти Небесной Сотни
Десна убедительно обыграла Арсенал-Киев в матче УПЛ
Десна убедительно обыграла Арсенал-Киев в матче УПЛ
Евровидение-2019: MARUV запретили проводить концерты в России
Евровидение-2019: MARUV запретили проводить концерты в России

Суд обязал ЦИК рассмотреть заявление Гриценко по вопросу доступа к Госреестру избирателей

Суд обязал ЦИК рассмотреть заявление Гриценко по вопросу доступа к Госреестру избирателей
00:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: PHL

Новости Украины: 8 февраля суд Верховного суда Украины отказал в удовлетворении апелляции Анатолия Гриценко на решение Шестого апелляционного административного суда.

Верховный суд Украины отменил решение Шестого апелляционного административного суда от 19 февраля и обязал Центральную избирательную комиссию Украины рассмотреть заявление кандидата в президенты Анатолия Гриценко о внесении изменений в постановление ЦИК по доступу к Государственному реестру избирателей.

Как сообщил представитель А.Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий, на заседании в субботу Верховный суд удовлетворил апелляцию лидера "Гражданской позиции".

В своем иске в суде первой инстанции А.Гриценко просил признать противоправным бездействие ЦИК по вопросу рассмотрения его заявления от 11 февраля и обязать рассмотреть его на следующем заседании комиссии. А.Гриценко просил ЦИК внести изменения в постановление комиссии от 26 марта 2014 года, чтобы кандидат в президенты Украины мог ознакомиться с электронной копией базы данных Госреестра избирателей за пределами здания ЦИК без доступа третьих лиц.

Как сообщалось, 8 февраля Кассационный административный суд Верховного суда Украины отказал в удовлетворении апелляции А.Гриценко на решение Шестого апелляционного административного суда от 4 февраля, отклонившего его иск к ЦИК за отказ в возможности удаленно работать с Государственным реестром избирателей.

Тогда А.Гриценко просил суд обязать ЦИК предоставить ему электронную копию базы данных Госреестра избирателей с возможностью удаленного доступа к ней со своего собственного оборудования.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Анатолий Гриценко, Верховный суд, Госреестр, Апелляция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Рева рассказал, у кого больше всего увеличатся пенсии с 1 марта
02 Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2019: все знаки Зодиака
03 На сайте президента зарегистрирована петиция о переименовании Донецкой области
04 Евровидение 2019: онлайн-трансляция Нацотбора 23 февраля
05 Евровидение 2019: объявлен победитель Нацотбора - MARUV
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украинцы назвали наиболее вероятного победителя на президентских выборах 2019
Украинцы назвали возможного победителя на выборах 2019
Рева рассказал, у кого больше всего увеличатся пенсии с 1 марта
Пенсии больше всего увеличатся у доярок и санитарок
Прогноз погоды на 24 февраля: сохранится сухая и холодная погода
Прогноз погоды на 24 февраля: сохранится сухая и холодная погода
Магнитные бури в марте 2019 года: числа, симптомы, как избежать влияния
Магнитные бури в марте 2019 года: числа, симптомы, как избежать влияния
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь