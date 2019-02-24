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Сущенко написал большое письмо украинцам Латвии

Сущенко написал большое письмо украинцам Латвии
01:27 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Мосгорсуд 4 июня 2018 года приговорила Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима.

Незаконно осужденный в РФ украинский журналист Роман Сущенко написал большое письмо украинским активистам Латвии, в котором рассказал, как отметил юбилей, а также сообщил бытовые подробности своего пребывания в ИК-11 в Кировской области. Письмо разместила в Facebook украинская активистка в Латвии Татьяна Лазда.

«Получил ваше поздравительное письмо – день в день (т.е. к юбилею, - ред.). Очень тронут его содержанием, теплотой и сердечностью слов. Всем спасибо. Представьте – это такой заряд бодрости и энергии!!!» - пишет Сущенко.

Он рассказал, что корреспонденцию получает дважды в неделю, вместе с письмами приходят газеты – с недельной задержкой. Письма из дому идут в среднем 20-25 дней. Но иногда бывает, что «долетают» и за 16 дней.

С юбилеем Сущенко поздравили соседи по ШИЗО (он находится не в отряда, а там - в так называемом «безопасном месте») – пакетом с фруктами, орехами и печеньем.

Сущенко потрясен тем, что выставка его рисунков имеет успех, интересует такое количество людей: «Неуверенная попытка отвлечься от давления психологического и неопределенного будущего с помощью бумаги, ручки, луковой шелухи, чая, свекольного сока и простого карандаша вылилась в выставку…»

В камере у Романа температура +18 градусов, питание трехразовое («в основном углеводное»), сон восьмичасовой. Он много читает, в основном газеты. Библиотечный фонд в колонии меньше, чем в библиотеке «Лефортово». И это в основном классика, изданная в советский период.

Напомним, собственного корреспондента во Франции Романа Сущенко, нарушая международные правила, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны это опровергли.

Мосгорсуд 4 июня 2018 года приговорил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима, 12 сентября Верховный суд России признал это решение законным.

8 октября стало известно об этапировании Сущенко к месту отбывания наказания. 7 ноября ФСИН России сообщила посольству Украины в Москве, что Сущенко этапировали в колонию № 11 в Кировской области (город Кирово-Чепецк, поселок Утробино).

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Украинцы, Латвия, Письмо, Роман Сущенко, Письмо Сущенко.
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