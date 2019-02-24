Народная артистка Украины стала доверенным лицом Порошенко на выборах

Новости Украины: Украинская народная артистка Ада Роговцева зарегистрирована доверенным лицом кандидата в президенты Украины Петра Порошенко.

Народная артистка Украины Ада Роговцева стала одним из доверенных лиц Петра Порошенко на президентских выборах 31 марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитической системы "Выборы Президента Украины" на сайте Центральной избирательной комиссии.

Так, согласно информации на странице кандидата Петра Порошенко, Ада Роговцева была зарегистрирована доверенным лицом кандидата на пост Президента Украины в едином общегосударственном избирательном округе на заседании ЦИК 22 февраля.

В тот же день доверенными лицами Петра Порошенко были зарегистрированы первый заместитель главы Администрации Президента Виталий Ковальчук, дипломат Юрий Щербак, майор, Герой Украины Александр Порхун.

Как сообщалось, 31 декабря 2018 года в Украине стартовала кампания очередных выборов Президента, назначенных на 31 марта 2019 года. ЦИК 8 февраля завершила процесс регистрации на пост главы государства - всего зарегистрировано 44 кандидатов.