Украинская делегация: Россию готовят к возвращению летом в ПАСЕ

Новости Украины: В ПАСЕ подготовили новый план возвращения России уже к лету.

В Парламентской ассамблее Совета Европы планируют изменение санкционного режима против РФ, чтобы вернуть ее делегацию.

Об этом сообщил член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Борислав Береза на своей странице в Facebook.

По его словам, 28 февраля в ПАСЕ на президентском комитете планируют обсудить четыре темы для совместной работы с Комитетом министров (КМСЕ), три из которых на самом деле реформа санкционного механизма который используется по отношению к России..

По этому плану в марте регламентный комитет примет решение и вернется к докладу бельгийского политика от партии "Зеленых" Петры Де Суттер, который предполагает возможность ослабить действие санкций ПАСЕ против России.

На апрельскую сессию известный своими пророссийскими взглядами член Ассамблеи Тини Кокс внесет свой доклад "О будущем Европы", где будет предложение применить упрощенную процедуру внесения изменений в устав Совета Европы, чтобы позволить подавать полномочия в ПАСЕ не только в январе, но и в течение всего года, например, в июне. Процедура предусматривает параллельное принятие одного и того же решения КМСЕ и ПАСЕ.

И уже в мае Комитет министров должен собраться на уровне министров и поддержать эту идею, приняв решение. Сразу после этого планируют собирать экстраординарную сессию ПАСЕ и принять такое же, но свое решение.

"И сразу после этого Россия, при поддержке Ягланда, в июне подает полномочия и голосуют за генсека. В итоге согласно этому коварному плану Россия, не выполнив ни одной резолюции ПАСЕ, продолжая убивать украинцев на Донбассе, продолжая удерживать украинских военнопленных моряков, захваченных в Азове и наших граждан захваченных в ОРДЛО, продолжая аннексию Крыма и оккупацию Донбасса получит возможность вернуться в ПАСЕ", - написал Береза.

Однако, по его словам, для реализации этого плана лоббистам необходимо "нейтрализовать" украинскую делегацию и они рассчитывают, что после выборов она приедет в Страсбург ослабленным составом.

Кроме того, по словам Березы, у этого плана нет поддержки большинства делегатов ПАСЕ. "Россия со своими лоббистами будут использовать не только слова убеждения, но и все виды мотивации. И мы не можем им это позволить", - написал депутат.