Турчинов рассказал об атаке Путина на Украину в 2014 году

Новости Украины: Секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал, почему президент РФ Владимиру Путину не удалось захватить Украину в 2014 году после аннексии Крыма.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в интервью заявил, что президент России Владимир Путин проиграл в Украине и после незаконной аннексии Крыма в 2014 году.

По его мнению, Путин был убежден, что после бегства Януковича в РФ и оккупации полуострова в государстве "все развалится", возникнут массовые конфликты и беспорядки. Как заявил Туричнов, это и стало его главным промахом, поскольку Украина успела подготовиться к его очередной агрессии.

У Путина имелся план, по которому все протесты украинцев должны были прекратиться, а Виктор Янукович - восстановится в должности. Но, Москва не была готова к тому, что украинский народ объединится и сможет противостоять пророссийским силам.

Путин не рассчитывал, что украинцы смогут так быстро самоорганизоваться, а силовые органы восстановить свою составляющую, так как в бюджете страны было всего 100 тысяч гривен.

Турчинов заявил, что по плану Кремля сепаратисты во многих регионах Украины должны были захватить власть, а "Путин под аплодисменты зайти в Киев, доставив сюда в армейском обозе марионетку Януковича".

Секретарь СНБО подчеркнул, что Крым стал для РФ капканом, который позволил Украине выиграть время, восстановить власть и силовой блок, подготовиться к военной агрессии. Ярким подтверждением этому служит провал их наступления на Донбассе.

Турчинов добавил, что Украина тогда находилась на грани катастрофы. Он добавил, что те, кто держался на Майдане, те, кто держались в Крыму и не предали свою Родину, те, кто пошел добровольцем защищать страну, те волонтеры, которые помогали всем, чем можно – спасли Украину.