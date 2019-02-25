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Турчинов рассказал об атаке Путина на Украину в 2014 году

Турчинов рассказал об атаке Путина на Украину в 2014 году
16:10 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал, почему президент РФ Владимиру Путину не удалось захватить Украину в 2014 году после аннексии Крыма.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в интервью заявил, что президент России Владимир Путин проиграл в Украине и после незаконной аннексии Крыма в 2014 году.

По его мнению, Путин был убежден, что после бегства Януковича в РФ и оккупации полуострова в государстве "все развалится", возникнут массовые конфликты и беспорядки. Как заявил Туричнов, это и стало его главным промахом, поскольку Украина успела подготовиться к его очередной агрессии.

У Путина имелся план, по которому все протесты украинцев должны были прекратиться, а Виктор Янукович - восстановится в должности. Но, Москва не была готова к тому, что украинский народ объединится и сможет противостоять пророссийским силам.

Путин не рассчитывал, что украинцы смогут так быстро самоорганизоваться, а силовые органы восстановить свою составляющую, так как в бюджете страны было всего 100 тысяч гривен.

Турчинов заявил, что по плану Кремля сепаратисты во многих регионах Украины должны были захватить власть, а "Путин под аплодисменты зайти в Киев, доставив сюда в армейском обозе марионетку Януковича".

Секретарь СНБО подчеркнул, что Крым стал для РФ капканом, который позволил Украине выиграть время, восстановить власть и силовой блок, подготовиться к военной агрессии. Ярким подтверждением этому служит провал их наступления на Донбассе.

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Турчинов добавил, что Украина тогда находилась на грани катастрофы. Он добавил, что те, кто держался на Майдане, те, кто держались в Крыму и не предали свою Родину, те, кто пошел добровольцем защищать страну, те волонтеры, которые помогали всем, чем можно – спасли Украину.

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Александр Турчинов, План, Владимир Путин, Провал, Аннекция Крыма, Захват территории Украины.
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