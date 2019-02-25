Порошенко: У нас есть враг отнюдь не менее опасный, чем российская агрессия

Новости Украины: Порошенко сообщил об открытии "второго фронта".

Монетизация субсидий и индексация пенсий является началом эффективных шагов в борьбе с бедностью в Украине.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время выступления на Совете регионального развития Киевщины, сообщает пресс-служба главы государства.

"Сейчас, когда мы преодолели экономические последствия российской агрессии, когда возобновляется рост и появляются реальные возможности решения социальных проблем, мы открываем второй фронт. Первый фронт всем понятен - Украина делает сверхусилия, чтобы дать отпор российскому агрессору. Но у нас есть враг отнюдь не менее опасный, чем российская агрессия. Знаете имя этого врага? Это бедность. И мы сегодня должны открыть фронт борьбы с бедностью", - подчеркнул Президент.

Он объяснил, что сейчас есть экономическое основание для борьбы с бедностью - четыре года проводились реформы, чтобы создать экономический фундамент государства. Порошенко напомнил, что удалось обеспечить высокие поступления и формирование золотовалютных резервов государства, стабилизировать национальную валюту, банковскую систему, замедлить инфляцию, сократить бюджетный дефицит.

"И как следствие сегодня начали поступать ресурсы, позволяющие нам начинать эффективные шаги по борьбе с бедностью", - подчеркнул Президент.

Он напомнил, что было принято решение о монетизации субсидий, в том числе почти 215 тыс. домохозяйств в Киевской области получили субсидии на оплату стоимости жилищно-коммунальных услуг. "В целом по Украине субсидии теперь получают 3 миллиона 700 тысяч домохозяйств, подчеркиваю, из которых 70% это пенсионеры", - отметил Порошенко.

Президент подчеркнул, что с 1 марта вводится новая практика - автоматическая индексация пенсий.

"Подчеркиваю, что еще в 2017 году была определена дата 1 марта 2019 года (с которой начнут индексацию пенсий - ред.) Пенсии вырастут более чем у 8 млн пенсионеров. Подчеркиваю, речь идет не об одноразовой акции, а об увеличении пенсионных выплат. Отныне такая процедура будет автоматически осуществляться ежегодно с учетом двух факторов: первый - уровень инфляции, второй - рост средней заработной платы в стране", - уточнил Порошенко.

По его словам, нынешний перерассчет пенсий составил 17% и должен составлять не менее 100 грн. "Но и 100 грн это мало. Поэтому на совещании в Пенсионном Фонде я предложил осуществить и ввести одноразовую выплату помощи наименее защищенным и обеспеченным пенсионерам, тем, кто получает ниже или на уровне минимальной пенсии", - добавил глава государства.

По словам Президента, это будет осуществляться за счет поступлений от растаможивания автомобилей на европейских номерах.

Говоря о единовременной выплате для компенсации индексации 2015-2016 годов, которая в целом составляет 2410 грн и которую получит каждый пенсионер с минимальной выплатой дополнительно к своей надбавке, Порошенко отметил, что эта выплата будет осуществляться двумя равными траншами по 1205 грн в марте и апреле.

"Уверен, что из года в год мы опережающими темпами - так же, как мы делали с минимальной зарплатой - сейчас мы так будем делать с пенсиями. Это наш ответ: боевые действия - на фронте, в борьбе с бедностью - монетизация субсидий, увеличение и индексация пенсий. Сейчас мы тщательно обсуждаем еще и поддержку многодетных семей", - подчеркнул Президент, добавив, что сегодня инициатива выплаты в размере прожиточного минимума на каждого третьего и последующего ребенка, что будет стимулировать рост населения, поддержку семей и борьбу с бедностью.