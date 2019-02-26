Климпуш-Цинцадзе рассказала, чего стоит ожидать от нового состава Европарламента

Новости Украины: По убеждению Климпуш-Цинцадзе, новый Европарламент может изменить поддержку Украины, но не отменит ее.

Несмотря на усиление популистов и правых в ЕС, в украинском правительстве рассчитывают на сохранение поддержки со стороны Европейского парламента после нынешнего цикла выборов, при одном условии к украинской стороне.

Об этом заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в общении с журналистами в рамках "Украинской лаборатории в Брюсселе", сообщает корреспондент "Европейской правды".

Вице-премьер подчеркнула, что правительство всерьез взвешивает возможность изменения европейских политик после европейских выборов, которые состоятся в феврале. "Вызов из-за выборов в Европарламент в связи с ростом популизма и роли праворадикальных сил серьезен, - подчеркнула она. - Не исключены такие изменения в составе Европарламента, которые могут повлиять на поддержку Украины".

В то же время Климпуш-Цинцадзе не прогнозирует таких изменения, которые будут способны всерьез изменить такую поддержку, в частности благодаря институциональной устойчивости ЕС.

"Я надеюсь - и все исследования подтверждают такие ожидания - что оппоненты поддержки международного права или сторонники РФ не будет иметь критической массы в следующем созыве Европарламента, но есть шанс, что они будут пытаться смещать акценты", - пояснила она.

Вице-премьер одновременно подчеркнула важное условии, которое поможет сохранить поддержку ЕС через институциональные механизмы.

"Мы надеемся, что все решения и Еврокомиссии, и Европейского совета, как то поддержка реформ Украины, будут теми институциональными вещами, которые не дадут ЕС изменить курс на поддержку Украины, если Украина сама будет продолжать тот курс, которым мы двигались", - рассказала она.