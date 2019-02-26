Порошенко рассказал анекдот и станцевал на молодежном форуме (Видео)

Президент Петр Порошенко, выступая на молодежном форуме в Переяслав-Хмельницком, сравнил евроинтеграцию Украины с анекдотом про танцующих самбу кубинцев. Он рассказал шутку, сопроводив ее ритмичными движениями. Также глава государства поделился планами после завершения президентства. Как заявил Порошенко, он мечтает стать депутатом Европейского парламента от Украины