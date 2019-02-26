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Посол ЕС: Украина - самая большая мишень российской дезинформации

Посол ЕС: Украина - самая большая мишень российской дезинформации
12:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Украина – самая большая мишень кампании РФ по дезинформации, особенно в контексте выборов.

Украина является мишенью российской дезинформации, эта тенденция усилится в контексте проведения выборов президента, считает глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли.

Во вторник на конференции в Киеве он отметил, что Украина является "полем в информационной войне". "Украина – это самая большая мишень кремлевской кампании по дезинформации", - сказал он.

По словам дипломата, это формирует искаженное восприятие Украины на Западе. "Вы платите очень высокую цену за плохой имидж, который сформирован в Западной Европе", - сказал глава представительства ЕС.

Он подчеркнул: "Скоро состоятся президентские и парламентские выборы в Украине, и эта кампания по дезинформации, информационная война только усилится и на протяжении следующих недель будет много фейковых новостей, которые будут пытаться изменить точку зрения Украины на будущих выборах президента".

Мингарелли: Европейский путь Украины является неоспоримым

По словам Х.Мингарелли, Украина не единственная страна, которая страдает от российского информационного влияния. Европейские страны, отметил он, также подверглись вмешательству в выборы. "Выборы в Европейский парламент, которые состоятся в мае, мы знаем, что и в этом будет внешнее вмешательство со стороны ряда людей, которые будут пытаться повлиять на состав будущего парламента", - прогнозирует дипломат.

Говоря об инструментах противодействия информационной войне, глава представительства ЕС подчеркнул важность мониторинга информации, коммуникации.

"Коммуникация - это не только борьба с дезинформацией, необходимо лучше пояснять, рассказывать, как меняется жизнь украинцев после Соглашения об ассоциации", - сказал он.

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ЕС, Евросоюз, агрессия РФ, Хьюг Мингарелли.
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