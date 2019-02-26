Волкер: Россия должна немедленно освободить украинских моряков

Новости Украины: Российская Федерация должна немедленно освободить украинских моряков, захваченных во время атаки в Черном море.

Также необходимо обеспечить, чтобы корабли могли беспрепятственно проходить через Керченский пролив.

Об этом сегодня заявил в Одесском порту специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Сегодняшний визит в Одессу является признаком нашей приверженности делу безопасности, в которой нуждается Украина. Корабль Donald Cook прибыл в Одесский порт по приглашению правительства Украины. Это тоже признак уважения к суверенитету Украины и поддержка суверенитета. Мы благодарны за приглашение, и я хотел бы выразить надежду, что соседи Украины проявят такое же уважение к территориальной целостности Украины. И военное присутствие кого-то здесь, в Украине, будет только по приглашению правительства Украины", - заявил Волкер.

Он также отметил решительную поддержку Украины со стороны американского народа. "В этом заключается позиция президента Трампа, госсекретаря Помпео, исполняющего обязанности министра обороны и других высокопоставленных лиц США", - сказал Волкер.

По словам спецпредставителя Государственного департамента США, должно быть обеспечено мирное прохождение украинских кораблей через Керченскипролив, также РФ должна немедленно освободить украинских моряков, захваченных в ходе атаки РФ на отряд кораблей Украины.

"Нападение России на украинские военные корабли - это незаконный акт, и мы призываем Россию немедленно освободить украинских моряков. Мы стремимся, чтобы таких инцидентов в будущем не случалось. Через определенную коммуникацию надо обеспечить, чтобы мирным путем корабли могли проходить через Керченский пролив и направляться к портам в Азовском море", - подчеркнул Волкер.

Такую позицию высказывают и партнеры в Евросоюзе, некоторые высокопоставленные чиновники сегодня также прибыли в Одессу. В частности, заместитель генерального секретаря Европейского Совета Жан-Кристоф Бильярд, гражданский заместитель главнокомандующего Объединенных сил США в Европе Филипп Рикер, посол США в Евросоюзе Гордон Саундленд, вице-премьер-министр Румынии Ани Бирхал, постоянный представитель Польши в Евросоюзе Анджей Садос, представитель офиса посла ЕС в Украине Яна Тавиаланти.

Представители стран ЕС побывали на борту ракетного эсминца Donald Cook, где ознакомились с боевой способностью корабля, который будет находиться в порту Одессы 3 дня.