Несколько украинских телеканалов нарушили избирательное законодательство

Новости Украины: Четыре украинских телеканала подозревают в нарушениях с социсследованиями о выборах.

На четырех телеканалах - ZIK, "Эспрессо", "Макси ТВ" ( "Наш") и "1 + 1" - Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания зафиксировал нарушение избирательного законодательства при обнародовании результатов социологических опросов.

Как сообщает пресс-служба Национального совета, об этом шла речь на заседании рабочей группы по надзору за соблюдением медиа избирательного законодательства при Нацсовете.

"На телеканале" ZIK "с 1 по 12 февраля выявлено 17 фактов таких случаев, на телеканале "Эспрессо" с 8 по 14 февраля - 10 фактов, на телеканале "Макси ТВ" с 1 по 12 февраля - 30 фактов, на телеканале "1+1" с 28 января по 4 февраля - 1 факт», - говорится в сообщении.

Как отмечается, Национальный совет направил лицензиатам письма, в которых просил объяснить позицию относительно выявленных признаков нарушений действующего законодательства и ждет их реакцию, продолжая мониторить эфиры вещателей.

Также на заседании были рассмотрены случаи несбалансированного освещения избирательной кампании и распространение заказных материалов. Так, на телеканале "112 Украина" серия передач программы "Важно" была посвящена только одному кандидату в президенты - Юрию Бойко. Эта программа не была обозначена как политическая реклама или предвыборная агитация, одновременно была направлена на улучшение или создание положительного имиджа партии "Оппозиционная платформа - "За жизнь" и данного кандидата. В "Новостях" в период с 1 февраля по 8 февраля 2019 года транслировались сюжеты, посвященные освещению избирательного процесса в Украине. Их участником был только один кандидат, а именно - Юрий Бойко. Деятельность других кандидатов на пост Президента Украины за указанный период в передачах новостей не освещалась.

15 февраля в эфире телеканала "1 + 1" был зафиксирован повтор развлекательной передачи "Лига смеха. Летний кубок ", которую ведет кандидат в президенты Владимир Зеленский. В передаче был эпизод, в котором "Прозрачный гонщик" вынес пакет с надписью "Голосуй за Зеленского" и передал его Зеленскому. "Поскольку Владимир Зеленский является зарегистрированным кандидатом на пост Президента Украины, высказывания и использованные изображения содержат признаки предвыборной агитации", - отмечают в рабочей группе.

Распространение информации с признаками агитации было зафиксировано и в эфире телеканала "Макси ТВ", в частности в передаче "События дня", где гостем был кандидат в президенты Евгений Мураев. Передача вышла в повторе 6 раз.

Национальный совет обратится ко всем телеканалам за разъяснением, является ли обнародованная информация агитацией и оплачена ли ее трансляция из избирательных фондов кандидатов.