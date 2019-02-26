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Институт мира США: Кремль будет разжигать оппозицию к украинской власти

Институт мира США: Кремль будет разжигать оппозицию к украинской власти
15:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Институт мира США убежден в попытках Кремля любыми способами "разжигать оппозицию" к президенту Украины.

Накануне выборов в Украине, Кремль будет разжигать оппозицию к президенту Петру Порошенко и кандидатам с проевропейской позицией путем кибератак, распространением фейков и других форм гибридной войны.

Об этом говорится в отчете Института мира США, который есть в распоряжении.

"Накануне выборов в 2019 году, ожидается, что Кремль будет разжигать оппозицию к власти президента Петра Порошенко и так называемым кандидатам с позицией "про-ЕС "путем кибератак, распространения фейков и других форм гибридной войны", - говорится в отчете.

Как сообщают аналитики, оппозиционные партии, агенты под прикрытием, проплаченные СМИ, РПЦ, боты в социальных сетях будут помогать реализовывать такую политику для распространения сплетен, и конспирологии для подрыва доверия граждан к украинским институтам.

По мнению экспертов, попытки России сформировать избирательную явку и результаты выборов могут привести к саботажу основных индустриальных или военных целей, а также к кибератакам, которые могут ударить по избирательным комиссиям разного уровня.

Массовые кибератаки могут также уничтожить системы безопасности и скомпрометировать честность самого избирательного процесса, предупреждают в Институте мира США.

Отмечается, что как и Россия, Венгрия, может попытаться использовать собственные СМИ для усиления напряженности между венгерскими и украинским громадами в Западной Украине. Однако, маловероятно, что эта напряженность перерастет в силовой конфликт.

Как известно, Институт мира США является независимой организацией, деятельность которой направлена на предупреждение и урегулирование конфликтов, поддержание мира и стабильности в мире. Институт мира занимается предупреждением и урегулированием острых международных конфликтов, способствует постконфликтному развитию и повышению управленческого и интеллектуального потенциала в мире, используется для предотвращения конфликтов.

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Все по теме:

Украина, РФ, Выборы в Украине, Кибеатаки, Выборы 2019, Институт мира США.
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