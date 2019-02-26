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В Гаагу направлены доказательства использования РФ крымчан как "живого щита"

В Гаагу направлены доказательства использования РФ крымчан как "живого щита"
18:24 Вт, 26 Февраль 2019 Телеграф Укринформ

Новости Украины: Украина в Международный уголовный суд направила новое обращение в связи с захватом россиянами украинского Крыма.

Прокуратура АРК передала в Международный уголовный суд новое сообщение об использовании российскими военными гражданского населения во время захвата объектов на территории полуострова Крым в 2014 году.

Соответствующая информация обнародована на сайте ведомства.

"Согласно ст.8 Римского статута Международного уголовного суда такие действия следует квалифицировать как отдельный вид военных преступлений", - цитирует пресс-служба заместителя прокурора АР Крым Игоря Поночовного.

При подготовке сообщения было установлено, что силы РФ умышленно перемещали гражданское население к объектам Вооруженных Сил Украины, находясь за спинами людей в момент блокировки и захвата этих объектов. В таких условиях украинские военные не могли применить оружие для защиты от нападения. Речь идет о не менее 10 военных объектов Вооруженных сил Украины с привлечением не менее 1 тысячи гражданских лиц.

Такие "живые щиты" составляли 4 категории гражданских лиц, среди которых были крымчане как с пророссийскими так и проукраинскими взглядами, лица, которых переместили с территории РФ для участия в оккупации полуострова, представители "казачества" и так называемой "Крымской самообороны".

Показательным является захват военно-морской базы в пгт.Новоозерном, во время которого было задействовано не менее 300 человек, среди которых были мужчины и женщины, подростки и пожилые люди.

Отмечается, что это уже шестое представление информационного сообщения в МУС прокуратурой АР совместно с Украинским Хельсинским союзом по правам человека и Региональным центром по правам человека с 2016 года.

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Украина, Крым, Гаага, Международный уголовный суд, Прокуратура Крыма.
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