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У генсека НАТО поддерживают Венгрию в споре с Украиной

У генсека НАТО поддерживают Венгрию в споре с Украиной
20:42 Вт, 26 Февраль 2019 Телеграф pravda.com.ua

Новости Украины: НАТО солидарно с Венгрией по украинскому закону об образовании и призывает Киев выполнить "венецианку".

НАТО солидарно с Венгрией, которая настаивает на том, что Украина должна имплементировать выводы Венецианской комиссии относительно языковых положений закона об образовании.

Об этом заявила заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер во время визита в Венгрию, сообщает пресс-служба Альянса.

"Союзники действуют солидарно с Венгрией касательно закона Украины об образовании. В Брюссельской декларации и в оценке Годовой программы Украины все члены Альянса призывают Украину в полной мере выполнить рекомендации Венецианской комиссии", - сказала она.

Как известно, Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

НАТО напомнило Украине о выполнении выводов "Венецианки" о языке образования

Гетемюллер подчеркнула, что заседание Комиссии Украина-НАТО является "центральной частью нашей поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, а также мощным средством удостовериться, что ее правительство остается на пути реформ".

Гетемюллер поблагодарила Венгрию "за поддержку Украины в конфликте с Россией, в частности за реверсные поставки газа, гуманитарную помощь и лечение раненых солдат".

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Украина, НАТО, Венгрия, Роуз Гетемюллер, Закон об образовании.
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