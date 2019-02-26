Азово-Черноморский регион нуждается в поддержке ЕС

Новости Украины: Украина рассчитывает на поддержку ЕС проектов по развитию Азово-Черноморского региона.

Для Украины важна поддержка Евросоюза в инфраструктурных проектах в Азово-Черноморского региона.

Об этом заявил в Брюсселе вице-премьер-министр – Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко по результатам встречи с Председателем делегации ЕП в Парламентском Комитете ассоциации Украина – ЕС Дариушем Росати и депутатами делегации, информирует пресс-служба вице-премьера.

"Мы рассчитываем на поддержку Евросоюзом проектов по развитию Азово-Черноморского региона, которые мы определили на ближайшую перспективу. Это решение вопроса относительно инфраструктурного разрыва региона с остальной территорией страны, окружающей среды, поддержки малого и среднего бизнеса, образования, экономического развития, гражданской безопасности и управления", - сказал Зубко.

Он добавил, что Азово-Черноморский регион подвергается прямому влиянию от конфликта с РФ и принимает наибольшее количество внутренне перемещенных лиц и в то же время остается своеобразным экономическим и сервисным хабом для людей с неподконтрольной Украине территории.

"Поэтому мы должны усиливать существующую инфраструктуру и имплементировать там реформы, которые внедряются при поддержке ЕС", — отметил Зубко.

Также Зубко сказал, что Украина совместно с европейскими коллегами сотрудничает и в направлении реализации инфраструктурных проектов на юге Украины. Это касается не только развития железнодорожной и автомобильной логистики, но и проектов в Мариуполе, Бердянске и Мелитополе.

Вице-премьер проинформировал европарламентариев о ходе реформ в Украине, в частности децентрализации, энергоэффективности, реформ в секторе юстиции и в борьбе с коррупцией.

"Наши приоритеты - окончательное принятие изменений к Конституции относительно интеграции Украины в ЕС и НАТО, сотрудничество с МВФ, реализация условий 4-й программы МФД ЕС и завершение реформы децентрализации", — отметил Зубко.

Также вице-премьер-министр обратился к европарламентариям с просьбой как можно быстрее утвердить "азовский пакет санкций" против РФ, что поможет сдержать дальнейшую российскую агрессию в Азово-Керченской акватории и освободить из плена украинских моряков. Речь идет как о секторальных, так и персональных ограничительных мерах.