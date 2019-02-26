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Климкин: Считаю необходимым разрешить двойное гражданство

Климкин: Считаю необходимым разрешить двойное гражданство
22:29 Вт, 26 Февраль 2019 Телеграф УНИАН

Новости Украины: Глава украинского МИДа Павел Климкин считает, что необходимо разрешить в Украине двойное гражданство.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что необходимо разрешить двойное гражданство.

Как передает корреспондент, об этом глава МИД заявил в Одессе в ходе непродолжительного брифинга на причале морского пассажирского комплекса порта рядом с ошвартованным здесь ракетным эсминцем ВМС США Donald Cook.

«Я считаю необходимым разрешить двойное гражданство… Да, оно нам нужно. Однако ни при каких условиях не должно быть двойного гражданства со страной-агрессором. Это будет обсуждаться только после того, как они вернут нам Донбасс и Крым», - сказал Климкин.

Он также уточнил, что двойное гражданство поможет привлекать на работу иностранных специалистов.

«Сколько может хороших профессионалов приехать из других стран, чтобы помочь нам в реформах. Посмотрите, даже ситуация с Ульяной Супрун (и.о.министра здравоохранения Украины – ред) – сколько там всего говорили... Мы должны прийти к этому (двойному гражданству), но четко определить, кто может претендовать на него», - отметил Климкин.

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Украина, МИД, Двойное гражданство, МИД Украины, Павел Климкин.
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