Агрессия в море: СК РФ открыл дело против украинских правоохранителей

Новости Украины: В РФ возбудили дело против правоохранителей Украины за привлечение к ответственности россиян, атаковавших украинские корабли.

В Следственном комитете Российской Федерации возбудили дело против правоохранителей Украины за привлечение к ответственности военнослужащих Министерства обороны России и Пограничной службы ФСБ России, атаковавших украинские боевые корабли в нейтральных водах Черного моря 25 ноября 2018 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Возбуждено уголовное дело в отношении старшего следователя по ОВД 2-го отделения следственного отдела Управления Службы безопасности Украины в Одесской области майора юстиции Александра Губского и заместителя военного прокурора Южного региона Украины Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины подполковника юстиции Романа Мрочко по факту привлечения заведомо невиновных граждан Российской Федерации из числа военнослужащих Минобороны России и Пограничной службы ФСБ России (ч. 2 ст. 299 УК РФ)», - говорится в сообщении.

В СК РФ отметили, что 25 ноября 2018 года военнослужащие Военно-морских сил Украины на судах «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» «нарушили границу» Российской Федерации в Керченском проливе, после чего были задержаны сотрудниками Пограничной службы ФСБ России.

«При этом никаких незаконных действий наши граждане не совершали. Они исполняли свой долг по охране Государственной границы Российской Федерации в соответствии с нормами международного права и российского законодательства», - заявили российские следователи.

В СК РФ добавили, что правоохранительными органами Украины было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого старший следователь Губский при «отсутствии каких-либо доказательств привлек к уголовной ответственности 7 заведомо невиновных граждан Российской Федерации из числа военнослужащих, принимавших участие в операции по задержанию 25 ноября 2018 года украинских военных моряков». Россиян обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 437 УК Украины, то есть ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий, совершенных по предварительному сговору группой лиц, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

В СК РФ добавили, что обвинения российских военных были согласованы заместителем военного прокурора Южного региона Украины Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Мрочко, после чего направлены для вручения по последнему известному украинской стороне месту прохождения военной службы гражданами Российской Федерации.