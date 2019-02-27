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Волкер надеется, что РФ когда-то сядет за стол переговоров по Украине

Волкер надеется, что РФ когда-то сядет за стол переговоров по Украине
12:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины: США настроены на серьезный разговор с Россией по ситуации на Донбассе.

Соединенные Штаты Америки заинтересованы в продолжении переговоров с Россией относительно восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, когда РФ будет готова к серьезному разговору.

Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер на V Международном форуме «Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления», сообщает корреспондент.

"Мы и далее заинтересованы в ведении переговоров с Российской Федерацией относительно восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, пока речь идет прежде всего о Донбассе. Россия до сих пор не заявила о своей заинтересованности в решении этого вопроса, но мы надеемся, что это когда-нибудь произойдет", - сказал Волкер.

Он спрогнозировал, что когда Россия начнет серьезную дискуссию о прекращении агрессии на Востоке Украины, и гуманитарная ситуация в регионе улучшится, и территориальная целостность нашего государства будет восстановлена.

Волкер: Мы ввели санкции против РФ, они остаются в силе, и мы будем их увеличивать

"Мы будем оказывать Украине поддержку, пока это не произойдет", - пообещал спецпредставитель Госдепа США.

Волкер также подчеркнул, что США никогда не признают аннексии Крыма, о чем недавно вновь заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

Как сообщалось, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в ноябре прошлого года заявил, что планирует встретиться с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в течение следующих нескольких недель. Однако после атаки российских военных на корабли ВМС Украины и захват в плен 24 украинских военных моряков Волкер отменил декабрьскую встречу с Сурковым.

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Украина, США, Крым, РФ, Санкции РФ, Курт Волкер.
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