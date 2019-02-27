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Минюст Украины предлагает изменить раздел Конституции о Крыме

Минюст Украины предлагает изменить раздел Конституции о Крыме
13:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины: Раздел Конституции Украины о Крыме нуждается в изменениях, аннексия произошла из-за несовершенности описанных в ней пунктах.

Положения о Крыме в Конституции Украины нуждаются в изменениях, поскольку действующие нормы способствовали созданию ситуации, которая позволила России аннексировать полуостров.

Такое мнение высказал заместитель министра юстиции по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов на Международном форуме "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления", сообщает корреспондент.

"Как по мне, очевидным является вопрос о принятии изменений в Конституцию Украины, точнее, о новом изложении раздела о Крыме. Я лично убежден, что те положения о Крыме, которые были в украинской Конституции, способствовали созданию ситуации, позволившей России его аннексировать", - подчеркнул чиновник.

По его мнению, положения Конституции о Крыме должны учитывать интересы коренных народов Украинского государства, предлагать баланс распределения властных полномочий и управления, "который бы обеспечивал возможность демократического развития Крыма в составе Украины".

Ранее Президент Петр Порошенко заявил, что готов внести в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно крымскотатарской автономии.

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Конституция Украины, Крым, Минюст Украины, Сергей Петухов.
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