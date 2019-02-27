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Рада не смогла принять поправки в закон "О высшем образовании"

Рада не смогла принять поправки в закон "О высшем образовании"
14:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Верховной Раде не хватило голосов для внесения изменений в закон "О высшем образовании".

Верховная Рада отклонила законопроект 5023 "О внесении изменения в статью 44 Закона Украины "О высшем образовании".

За проект закона проголосовал 121 народный депутат при минимально необходимых 226, сообщает корреспондент Укринформа.

Парламентарии также не смогли дать достаточное количество голосов, чтобы направить законопроект 5023 на доработку.

"Принятие указанного акта позволит детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа, участвовать в конкурсах, испытаниях на льготных условиях при поступлении в высшие учебные заведения", - сказала заместитель министра социальной политики по вопросам евроинтеграции Александра Чуркина, представляя законопроект.

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Как отметила чиновник, в соответствии со статьей 44 закона "О высшем образовании" право участвовать в конкурсе на поступление в высшие учебные заведения по результатам вступительных экзаменов по соответствующим предметам имеют, в частности, дети-сироты. Вместе с тем, действующая норма пока не распространяется на детей, лишенных родительской опеки и лиц из их числа. Согласно законодательству, государственные социальные гарантии, стандарты и нормативы, установленные для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, являются одинаковыми. Кроме того, право на подавляющее большинство предусмотренных законодательством льгот, в частности, на полное государственное обеспечение до завершения обучения имеют также лица из числа детей-сирот и лишенных родительской опеки. Именно поэтому, как отметила Чуркина, данным законопроектом предлагалось распространить действие статьи 44 закона "О высшем образовании" на детей, лишенных родительской опеки и лиц из их числа.

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Верховная Рада, Высшее образование, Законопроект, Александра Чуркина.
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