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ВР планирует ввести институт уполномоченного экономического оператора

ВР планирует ввести институт уполномоченного экономического оператора
14:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: За данное решение проголосовали 234 народных депутата.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и за основу проект закона "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины (относительно некоторых вопросов главы 5 раздела IV Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским содружеством по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны)", который, в частности, предусматривает введение в Украине института авторизованного экономического оператора (АЭО) и позволит приблизить таможенное законодательство страны к стандартам Европейского Союза.

За данное решение проголосовали 234 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

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В пояснительной записке к законопроекту сказано, что его целью является введение в Украине института авторизованного экономического оператора аналогичного тому, который функционирует в ЕС. Кроме того, значительная часть положений законопроекта касается изменений существующих на сегодня процедур декларирования товаров. В частности, законопроект предусматривает введение короткой ввозной декларации, которая используется в ЕС.

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Верховная Рада, ЕС, Евросоюз, Институт авторизованного экономического оператора, АЭО.
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