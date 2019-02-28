"Новая газовая война": Климкин выразил свое мнение о Nord Stream 2

Новости Украины: МИД Украины утверждает, что строительство Nord Stream 2 представляет опасность для всего региона.

После строительства Nord Stream 2 Россия уже не будет соблюдать никакие правила. Такое мнение выразил Польскому радио глава МИДа Украины Павел Климкин.

"Безусловно, Россия организует новую газовую войну, если Nord Stream 2 будет построен. Она использует любые средства, будь то внезапное падение давления в трубе... Такие провокации будут, как только Nord Stream 2 будет построен. И любые гарантии со стороны России... Ну, посмотрите, Россия нарушила все, что возможно", - сказал он.

По словам Климкина, строительство Nord Stream 2 представляет опасность для всего региона: "Очень велика угроза для европейской энергетической безопасности и для Европы. Посмотрите, что Россия делает по отношению нелегитимно построенного Крымского моста. А теперь представьте себе: через Балтийское море она перекачивает больше, чем 1000 млрд куб. м газа. Как она будет защищать этот транзит, к каким провокациям она будет прибегать?", - сообщил он.

Министр также добавил, что в предотвращении этих угроз Украина рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Польшей: "Строим интерконнекторы, говорим о поставках газа, говорим о поставках сжиженного газа, говорим о соединении энергетических систем. У нас, кстати, очень много классных проектов. Есть довести их до конца. Украина и Польша - они особые стратегические партнеры во всем. Но в том числе и в энергетическом секторе. От нашего партнерства, от нашей дружбы очень многое будет зависеть в контексте того, как Европа будет выглядеть в ближайшие годы", - сказал Климкин.

Как сообщалось, газопровод Nord Stream-2 строится из России в ФРГ в обход Украины через Балтийское море. Его протяженность составляет более 1200 км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год.

Украина выступает против строительства Nord Stream-2. Кроме того, противниками этого проекта являются США, Польша и страны Балтии. Они предостерегают, что ЕС попадет в зависимость от российского газа.

25 ноября 2018 года пограничные корабли Российской Федерации в районе Керченского пролива обстреляли и захватили три украинских военных корабля, которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь, а также 24 моряков. Сейчас моряки находятся в Москве в СИЗО. Все они признали себя военнопленными.