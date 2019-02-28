Несколько кандидатов в президенты не открыли счета избирательных фондов

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Трое из 44 кандидатов в президенты на очередных выборах 31 марта до сих пор не открыли счета избирательных фондов. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

"По состоянию 18 февраля, 41 кандидат в Президенты открыл счета избирательных фондов", - рассказали в Центризбиркоме.

По данным ЦИК, счета не открыли кандидаты на должность главы государства - Руслан Ригованов, Юрий Тимошенко и Василий Журавлев.

Как известно, избирательный фонд кандидата на должность Президента Украины имеет накопительный счет, на который поступают средства для финансирования избирательной кампании кандидата, а также текущие счета, с которых осуществляется финансирование расходов на избирательную кампанию. В соответствии с законодательством открытие избирательного фонда является обязательным условием для начала ведения агитации кандидатом.

31 декабря 2018 в Украине стартовал процесс выборов Президента Украины, назначенных на 31 марта 2019 года. 8 февраля ЦИК завершила процесс регистрации кандидатов на должность главы государства.

Всего зарегистрировано 44 кандидатов: Игорь Шевченко, Сергей Каплина, Валентин Наливайченко, Виталий Скоцик, Андрей Садовый, Виталий Куприй, Евгений Мураев, Анатолий Гриценко, Геннадий Балашов, Ольга Богомолец, Александр Шевченко, Роман Насиров, Юрий Бойко, Олег Ляшко, Аркадий Корнацкий, Александр Вилкул, Юлия Тимошенко, Дмитрий Добродомов, Александр Мороз, Илья Кива, Руслан Кошулинский, Александр Данилюк, Сергей Тарута, Владимир Зеленский, Игорь Смешко, Инна Богословская, Юрий Деревянко, Николай Габер, Романа Безсмертный, Виктор Бондарь, Виктор Кривенко, Сергей Кривонос, Сергей Носенко, Руслан Ригованов, ЮрияйТимошенко, Василий Журавлев, Андрей Новак, Петр Порошенко, Юрий Кармазин, Юлия Литвиненко, Александр Ващенко, Владимир Петров, Александр Соловьев и Дмитрий Гнапа.