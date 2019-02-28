Украина напомнила РФ в ОБСЕ о формуле "25 на 25" в обмене пленными

Новости Украины: Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене во время заседания Постоянного совета ОБСЕ напомнил об упомянутой формуле.

Украина готова провести обмен 25 украинских заложников, которых удерживают в российских тюрьмах, на 25 граждан РФ, осужденных за преступления на территории Украины. О соответствующем предложении украинской стороны напомнил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене в четверг, сообщает собственный корреспондент.

"Мы подтверждаем предложение Украины относительно обмена 25 граждан России, которые были осуждены за свои преступления на территории Украины и которые обратились к президенту России с призывом вернуть их в Россию, на 25 украинских заложников в российских тюрьмах", - сказал он.

Дипломат отметил, что на прошлой неделе было важно услышать от Действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчака о том, что во время своего недавнего визита в Москву он поднял вопрос немедленного освобождения украинских военнопленных моряков и украинских заложников, помещенных в тюрьмы на территории РФ.

"Мы призываем Председательство активно заниматься этим гуманитарным приоритетом... И мы призываем другие государства-члены уделять первоочередное внимание этому вопросу", - заявил Прокопчук.

Как известно, ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с предложением провести обмен 25 украинцев, которые удерживаются в России и в оккупированном Крыму, на 25 осужденных в Украине граждан РФ.