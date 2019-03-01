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Зеленский заявил, что старая власть не конкурент для его команды

Зеленский заявил, что старая власть не конкурент для его команды
00:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Владимир Зеленский намерен построить "страну мечту".

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявляет, что намерен построить "страну мечту", несмотря на весь звучащий негатив в свой адрес.

"Старая власть для меня не конкурент и для моей команды. Как меня только не называли и продолжают: и "быдло", и "клоун", и "актеришка". Да, я только начинаю свой политический путь, да, в моей команде люди, которые не были во власти, мы не разбираемся в схемах, дерибанах, но мы строим "страну мечты", и мы это сделаем", - сказал он во время включения в эфир программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

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Говоря о том, определил ли он своим главным конкурентом на выборах президента действующего главу государства Петра Порошенко, В.Зеленский сказал: "У нас зарегистрировалось 44 кандидата в президенты Украины. У меня 43 конкурента. И я не завидую нашему гаранту – у него один конкурент, это народ Украины".

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Президент, Кандидат, Владимир Зеленский, Выборы 2019.
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